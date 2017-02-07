超級盃》愛國者逆轉奪冠 他卻不想見川普拒進白宮
2017/02/07 22:42
愛國者跑鋒班奈特。（歐新社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕美國總統川普移民政策爭議不斷，剛拿下超級盃的愛國者球員班奈特（Martellus Bennett）就因抵制川普，拒絕參加球隊的白宮勝利之旅。
愛國者第5度拿下超級盃冠軍，去年才加盟愛國者的班奈特，在昨日的超級盃也有表現，助隊奪得冠軍，不過他對勝利球隊前進白宮卻興致缺缺，在接受《達拉斯晨報》訪問時，班奈特表明他不會去，「在推特上追蹤我的人們都能明白我的感受。」
「你想要一個充滿仇恨的世界，或你想要一個充滿愛的世界，在你選擇種下哪樣的種子，就會長出什麼樣的果實。美國應該建立在包容性之上，而不是排他性。」班奈特言下之意訴說了對總統移民禁令的不滿。
班奈特表示，自己並不擔心其他支持川普的愛國者隊友，包括老闆卡夫特（Bob Kraft）或球星布雷迪（Tom Brady）會因此對他有別的看法，「政治不是存在於超級盃冠軍更衣室裡的話題，不要把它帶到工作上。我們都有自己的信念，我們接受別人是他們自己。」
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