NBA》詹皇無緣！「舞王」決定加盟灰狼
2017/02/08 08:26
史岱芬森加盟灰狼。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕幾天前曾參加騎士試訓的「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）暫時無緣成為詹皇（LeBron James）的「進攻發動機」，因為他今天先與灰狼簽下一份為期10天的短約，力拚東山再起。
備受灰狼期待的後衛「灌藍狼」拉文（Zach LaVine），日前因前十字韌帶撕裂球季報銷，球隊後場頓失進攻重心，史岱芬森可望獲教練團重用證明身手。
史岱芬森在2013-14球季最風光，打出13.8分、7.2籃板、4.6助攻的生涯年，並在季後賽與熱火過招，對詹皇「吹耳」後聲名大噪，去年他在灰熊短暫出賽26場身手有回溫趨勢，年僅26歲的他仍有機會重返顛峰。
本季初史岱芬森曾在鵜鶘出賽6場，但因腹股溝傷勢動手術遭釋出，留下平均9.7分，4.8助攻的成績。
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