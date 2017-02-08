網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑

謝淑薇（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年里約奧運網球選手謝淑薇棄賽掀起滿城風雨，回台後又引發「補助款查帳」爭議，日前她轟網協「核銷單據不知去向」，今天她再度開砲，質疑教育部體育署與網協之前所說的巨額補助款到底到底在哪裡。

體育署去年表示，近12年來補助謝淑薇亞、奧運培訓等相關經費約1109萬，她也獲得國光獎助學金1560萬，加上透過政府出面找來的國營事業支持，整體資源應有5千萬。網協去年則稱，從民國94到105年，報給體育署的優秀選手補助計劃中，光謝淑薇的部分就是1000多萬元。

謝淑薇在臉書公佈個人銀行帳戶，質疑這些補助的去向，表示近7年來只收到李遠哲院長幫忙牽線的贊助金與廣州亞運、倫敦奧運、仁川亞運的國光獎金，都沒看到體育署所說的五千萬和網協指的一千萬，她更打趣的表示，要再去看最後一個帳戶，如果體育署與網協所說為實，裡面至少會有幾百萬至幾千萬的現金，將馬上捐出一千萬幫網球好手楊宗樺請教練。

謝淑薇公佈個人帳戶。（取自謝淑薇臉書）

謝淑薇公佈個人帳戶。（取自謝淑薇臉書）

謝淑薇公佈個人帳戶。（取自謝淑薇臉書）

謝淑薇公佈個人帳戶。（取自謝淑薇臉書）

謝淑薇公佈個人帳戶。（取自謝淑薇臉書）

謝淑薇公佈個人帳戶。（取自謝淑薇臉書）