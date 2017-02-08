日職》一週投了近六百球 松坂大輔自認「大丈夫」
2017/02/08 07:50
松坂大輔。（圖片取自軟銀官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕36歲的「平成怪物」松坂大輔為了盼在本季重拾昔日身手，今年春訓越投越帶勁，過去一週投了594球，他自認肩膀沒有問題。
軟銀近期展開春訓，松坂大輔昨天在牛棚練投了近1個半小時，丟了239球，除了直球外還嘗試曲球、滑球、變速球、噴射球等變化球球種。《日刊體育》指出，松坂大輔過去一週投了594球之多。
《日刊體育》報導，松坂大輔自認控球還不算好，但肩膀沒有不適，比起去年狀況更好。該報導也指松坂大輔有變瘦，至少減了約9公斤。松坂大輔過去在西武獅時代，曾於一天內在牛棚投了333球，當時他年紀為25歲。
松坂大輔在2014年與軟銀簽下3年12億日圓（約新台幣3億元）的高薪合約，過去兩年只在一軍出賽一場，去年球季結束後他到波多黎各參加冬季聯盟調整狀況，盼能在今年球季投出好成績。
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