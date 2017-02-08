SBL》這記罰球被裁判沒收 網友痛批爛透了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕桃園璞園5日出戰富邦勇士，出現許多爭議判決，其中一球是戴維斯（Quincy Davis）罰球時，因為受到富邦球員提前進場影響，未將球罰出，結果裁判在富邦抗議之下，改判成取消罰球，電視球評跟網友都痛批這是「誤判」。

戴維斯未將球投出，當下富邦總教練顏行書就在場邊抗議，「他不可以假動作，come on！」、「你如果假動作可以，我每一次都假動作喔，為什麼可以，解釋一下。」、「還有人可以停兩下的，come on！」

原本裁判打算讓戴維斯繼續罰球，但富邦抗議後被改判成「戴維斯有出手的動作」而取消罰球，引來璞園不滿，但抗議之後無效。

球評高景炎當時講評強調，戴維斯沒有做出手的動作，反而是富邦球員已走到面前，干擾他的出手，「這是錯誤的吹判。」

這次判決也引來網友痛譙，「裁判的背號已經給了大家答案」、「刷卡刷富邦 贏球裁判幫」、「裁判都是兼職的素質差就算了，旁邊的技術委員更爛」、「這樣判罰球假動作 裁判可能沒看過NBA比這更慢 我還覺富邦球員進場過早」