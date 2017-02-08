MLB》砲手尋大約沒人要 拿坡里將三度回鍋遊騎兵

拿坡里。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，上季助印地安人打進世界大賽的功臣拿坡里（Mike Napoli），他近期與遊騎兵達成一年合約的共識，預計最快下週就會宣布。

35歲老將拿坡里上季繳出34轟、101分打點都是生涯新高，幫助印地安人打進世界大賽，季後成為自由球員後，他想尋求一份複數年合約，但遲遲沒有下文，印地安人日前以3年6000萬美金簽下重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion），代表雙方緣分已盡。

拿坡里曾在2011至2012年、以及2015年待過遊騎兵，這將是他三度回鍋。拿坡里預計將擔任一壘手、以及指定打擊。

拿坡里。（資料照，法新社）