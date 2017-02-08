NBA》常對杜蘭特咆嘯 原來是格林用心良苦（影音）

格林的所作所為都是用心良苦。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「大綠」格林（Draymond Green ）本季經常被鏡頭捕捉到對剛加盟的隊友杜蘭特（Kevin Durant）咆嘯，引起球隊內部不合的揣測，但今天《ESPN》指出，格林可能是逆向思考，盼大聲斥喝能激勵杜蘭特表現更好。

本週日勇士以106：109敗給國王，杜蘭特表現低迷只有10分的演出，還被拍到格林多次對杜蘭特的表現搖頭、咆嘯，《ESPN》更指雙方在第4節更是互噴髒話，遭外界質疑2人關係不睦。

但《ESPN》有不同觀點，表示有消息透露，當杜蘭特表現不好時，格林會用髒話痛斥隊友，為的是激起杜蘭特的鬥志表現更好，當他進入狀況時，格林就會開始向隊友眨眼、微笑。

報導更指出，週一格林還與杜蘭特一起收看超級盃，顯示2人感情好的很，對於場上與隊友的爭論，格林曾表示，「如果你連在隊友面前都還要隱瞞情緒的話，那會是很糟糕的情況，就我來說，我不想在那樣的情況打球，你想在隊上沒有發言權，還是在對的時間彼此喝斥？我想後者才是讓我們進步的方式。」

格林教訓杜蘭特：