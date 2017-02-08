網球》蠻牛看好小費德爾：他將贏得一座大滿貫冠軍
2017/02/08 09:55
迪米特洛夫。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕世界排名13的保加利亞網球好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），因球風與費德爾（Roger Federer）相似有「小費德爾」的稱號，本周在自己國家參加ATP250世界巡迴賽。日前迪米特洛夫透露西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）告訴他一定會贏得一座大滿貫冠軍。
迪米特洛夫在1月的布里斯本國際賽贏得了冠軍，接著在澳網打敗各路好手，殺進四強，與蠻牛上演近5小時的五盤大戰，可惜不敵對手，但表現仍令人驚艷。迪米特洛夫說道：「我身心狀況都非常好，希望能實現自己設定的目標。」
迪米特洛夫也說，結束與納達爾的對決之後，在腦海中重播這場比賽百次，想知道自己哪裡能做得更好，幾天後他明白，他已經盡力做到最好的表現了。蠻牛也在賽後肯定他的表現：「若維持相同狀態，肯定能贏得大滿貫金盃。」使迪米特洛夫更有信心。
本週的保加利亞索菲亞公開賽去年才重新開始舉辦，為ATP積分250的世界巡迴賽，世界排名第8的提姆（Dominic Thiem）、排名11的比利時高芬（David Goffin）等好手也都參賽。
迪米特洛夫（左）與納達爾（右）在澳網四強五盤激戰。（法新社）
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