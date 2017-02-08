NBA》表弟遭禁賽一場 比中指再罰77萬元（影音）

2017/02/08 10:07

〔體育中心／綜合報導〕在昨天國王對上公牛的比賽中，國王主將「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）一連收到2次技術犯規，單季累積16次技術犯規，將被禁賽一場。而先前他在場外對球迷比中指也遭罰25000美元（約77萬新台幣）。

卡森斯昨天和隊友巴恩斯（Matt Barnes）、吉柏森（Taj Gibson）與公牛助教發生衝突收下第一次技術犯規。第二個技術犯規則是出現在比賽結束前最後1.1秒，卡森斯因球隊處於劣勢而抓狂暴走，隨後他也遭驅逐出場。

昨天的比賽過後，卡森斯的技術犯規累計至16次，將被禁賽一場，所以明天出戰塞爾提克的比賽，他將不會上場。而卡森斯在5日與勇士的比賽後，對球迷比中指，不當行為也遭聯盟罰款25000美元。

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