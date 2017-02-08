NBA》勇士周日造訪奧州 柯瑞盼球迷感激KD的貢獻
2017/02/08 10:44
柯瑞（右）力挺隊友杜蘭特（左）。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士將在2月12日造訪雷霆主場，這也是杜蘭特（Kevin Durant）離開雷霆後，首次回到效力8年的老東家。隊友柯瑞（Stephen Curry）對此表示，希望雷霆球迷別忘了杜蘭特的付出。
杜蘭特去年離開雷霆，與勇士簽下兩年5450萬美元（約新台幣17.6億元）的合約，此舉引來雷霆球迷不滿，大罵杜蘭特不忠誠，因此12日勇士造訪奧克拉荷馬，球迷的反應是外界關注焦點。
當天預計將會有18000名雷霆球迷在現場，而柯瑞表示不知道球迷會如何迎接杜蘭特，但希望別抹煞他的貢獻。「我不知道當天球迷會怎麼反應，但人們應該感激杜蘭特為奧克拉荷馬州做的一切，因為他當了很久的雷霆明星球員，杜蘭特在那些年鼓舞了很多人並帶給他們希望。我希望人們能感激他，不管他去年夏天做了什麼決定。」
柯瑞還補充，「當天杜蘭特心情一定會很不一樣，畢竟他把血、汗水、淚水都奉獻給奧克拉荷馬了，他在那裡成長。」而兩隊比賽將在台灣時間2月12日早上9點半舉行。
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