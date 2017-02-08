MLB》重要的一年 洋基超級新人不打經典賽

洋基超級新人桑契斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基超級新人桑契斯（Gary Sanchez）去年打出令人驚豔的球季，本季將擔任主戰捕手，他原本有意代表多明尼加打經典賽，最後仍決定在洋基春訓。

桑契斯去年升上大聯盟後，在53場比賽內繳出20轟、42分打點，打擊三圍是0.299/0.376/0.657。桑契斯在生涯第51場出賽敲出20轟，追平大聯盟86年以來的紀錄。球團視他為明日之星，還把明星鐵捕「公道伯」麥肯（Brian McCann）交易至太空人。

《cbs sports》報導，桑契斯原本有意代表多明尼加打經典賽，但日前改變心意，決定留在洋基春訓。2017年對桑契斯可說是重要的一年，因此需要更多準備來因應整個球季。

洋基超級新人桑契斯。（資料照，法新社）