MLB》鐵爺延續棒球生涯 要把天賦帶到新世界
2017/02/08 09:39
提謝拉轉戰ESPN擔任球評。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕洋基「鐵爺」提謝拉（Mark Teixeira）去年退休，但他不打算結束棒球生涯，下一站將轉戰ESPN，把天賦帶到球迷的電視機前。
「我非常興奮能在ESPN開始棒球生涯的新章節，」提謝拉曾在2014年擔任節目來賓，談論內容獲得不錯迴響，也曾經擔任數次球評。ESPN資深製作人表示，「馬克是他那個世代的最好一壘手之一，能帶來寶貴的觀點。」
提謝拉去年出賽116場，成績下滑至15轟44打點、打擊率0.204，因而決定退休，洋基已尋到替代人選，包括菜鳥柏德（Greg Bird）與奧斯汀（Tyler Austin），今天更簽下卡特（Chris Carter）來補強一壘深度。
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