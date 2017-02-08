NBA》被詹皇斥垃圾 紐媒記者：他沒否認阿
2017/02/08 10:14
詹姆斯（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕《紐約每日新聞》記者Frank Isola昨天爆料「大帝」詹姆斯（LeBron James）在幕後操作甜瓜（Carmelo Anthony）交易案，不惜送出洛夫（Kevin Love）做籌碼，新聞一出讓詹皇大怒，痛斥紐媒報導與記者很垃圾，今天Frank Isola出面捍衛報導，並回嗆詹皇，言詞相當犀利。
Frank Isola表示，詹姆斯只有說報導是垃圾，但他還是沒有否認涉入交易案操作，他更暗酸，「當勒布朗說我是垃圾時，是否對他登上運動畫刊年度人物有所幫助？」
騎士總教頭泰倫魯（Tyronn Lue）昨以出面闢謠，表示洛夫不會去任何地方，他對騎士需要他感到相當開心。
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