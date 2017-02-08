NBA》每天花多少時間整髮？林書豪親自解說
2017/02/08 12:22
〔體育中心／綜合報導〕林書豪仍在療傷，最快要等到月底才有機會歸隊，這段時間他抽空服務亞洲球迷，在微博上進行快問快答遊戲，分享他整理髮型的心得。
首先林書豪被問到最喜歡自己的哪一個髮型，他不猶豫的說出莫霍克頭與辮子頭，並表示留長髮一直是他的目標，但現在無法再看到莫霍克頭，因為太長了。
又有球迷問到平常都花多少時間在整理頭髮，林書豪指出，綁起來的話只需要10秒，但如果綁辮子可能會久一點，短則15分鐘，複雜的辮子頭可能需要45分鐘。
還有球迷提問是否每天換髮型，林書豪表示，常常會有親朋好友向他推薦新造型，若他看到喜歡的就會列為下次嘗試的清單。
將頭髮綁起來是林書豪現在最簡單的造型。（USA Today Sports）
林書豪表示辮子頭最複雜的要綁上45分鐘。（USA Today Sports）
莫霍克頭是林書豪最愛的髮型之一。（法新社）
相關新聞
- NBA》布雷迪有多神 「大帝」詹姆斯、「老大」布萊恩都俯首稱臣
- 豪哥讚布雷迪「太冷血了！」
- NBA》林書豪賽前現身練球 籃網不敵暴龍吞9連敗（影音）
- NBA》林書豪拍影片 意外挑撥外婆和媽媽的感情？（影音）
- 籃網輸到破紀錄 豪磨刀霍霍
推薦新聞
-
63歲阿桑與18歲女兒絕美下水照 網友讚：根本是姊妹2017/02/08 11:54
-
NBA》金塊中鋒就是愛傳球 「讓兩個人都開心」（影音）2017/02/08 11:51
-
王建民新約在何處？ 網友用建仔八字盤算2017/02/08 11:40
-
NBA》表弟遭禁賽一場 比中指再罰77萬元（影音）2017/02/08 10:07
-
網球》蠻牛看好小費德爾：他將贏得一座大滿貫冠軍2017/02/08 09:55