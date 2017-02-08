NBA》每天花多少時間整髮？林書豪親自解說

〔體育中心／綜合報導〕林書豪仍在療傷，最快要等到月底才有機會歸隊，這段時間他抽空服務亞洲球迷，在微博上進行快問快答遊戲，分享他整理髮型的心得。

首先林書豪被問到最喜歡自己的哪一個髮型，他不猶豫的說出莫霍克頭與辮子頭，並表示留長髮一直是他的目標，但現在無法再看到莫霍克頭，因為太長了。

又有球迷問到平常都花多少時間在整理頭髮，林書豪指出，綁起來的話只需要10秒，但如果綁辮子可能會久一點，短則15分鐘，複雜的辮子頭可能需要45分鐘。

還有球迷提問是否每天換髮型，林書豪表示，常常會有親朋好友向他推薦新造型，若他看到喜歡的就會列為下次嘗試的清單。

將頭髮綁起來是林書豪現在最簡單的造型。（USA Today Sports）

林書豪表示辮子頭最複雜的要綁上45分鐘。（USA Today Sports）

莫霍克頭是林書豪最愛的髮型之一。（法新社）