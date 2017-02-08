NBA》羅培茲不怕交易 但這件事不能妥協

羅培茲還沒與林書豪連線，可能就會先被交易走。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網吞下10連敗，現在還考慮把當家中鋒羅培茲（Brook Lopez）交易出去，據消息專家Adrian Wojnarowski指出，鵜鶘欲補強中鋒戰力，看上在籃網待得不如意的羅培茲。

籃網為求今年的選秀機會，早已開放各隊報價羅培茲，他今天表示對交易並不排斥，但羅培茲向球團喊話，要交易他不是不可以，但一定要讓他事先知道。

羅培茲本季出賽46場，進攻表現仍相當出色，場均拿下20.3分、但平均每場5.2個籃板卻創下5年來新低，不過若加入鵜鶘可望幫「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）分擔不少進攻重任。