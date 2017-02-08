MLB》郭泓志2010年超殺影片曝光 球迷：永遠的不死鳥（影音）
2017/02/08 10:42
〔體育中心／綜合報導〕「不死鳥」郭泓志在大聯盟發展多年，曾在道奇隊創下輝煌紀錄，「MLB JAPAN」的官方臉書日前PO出郭泓志在2010年超殺的投球影片，引起網友們討論。
郭泓志於2010年在道奇繳出3勝2敗、12次救援點、21個中繼點，防禦率1.20，在60局的投球中送出73次三振。他在該年創下開季連續36打席未被左打者擊出安打，防禦率1.20更創下隊史單季出賽60局以上的最低紀錄。
不過，郭泓志隔年因傷所苦，季後再動手術，也與道奇結束合約。2013年10月，郭泓志加入統一獅，但2016年11月，他與獅隊結束合約。
許多台灣球迷紛紛瘋傳這段影片，有球迷留言說，「郭泓志的火球不死鳥傳奇」、「永遠的不死鳥」、「超霸氣」、「我喜歡郭泓志瞄一壘跑者的眼神」。
郭泓志。（資料照，美聯社）
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