NBA》與籃網簽下2年約 艾西送禮給前隊友分享喜悅
2017/02/08 11:19
艾西（中）在１月底與籃網簽下2年合約。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網在一月初與浪人前鋒艾西（Quincy Acy）簽下10天短約，但因他表現良好，籃網隨後與他簽下2年合約。而艾西在重返NBA後也沒忘記他在發展聯盟的隊友，近期準備豐厚禮物送給前隊友們。
艾西本季原先效力於小牛，但在11月中遭小牛釋出，之後輾轉到發展聯盟的德州傳奇隊。而他在上個月獲得籃網賞識，簽下兩次的10天短約。
艾西在籃網的12場比賽中，場均可得6.5分、2.6籃板，三分球命中率則高達56.5%，表現不俗，於是籃網在1月底直接與艾西簽下2年合約。
而艾西在簽完約後，也沒忘了發展聯盟的隊友，他近日送給前隊友們每人一張價值250美元的禮卡，並給球隊工作人員每人一雙新鞋子，非常慷慨。
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