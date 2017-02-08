NBA》籃網糗寫本季新低 輸黃蜂苦吞10連敗
2017/02/08 11:59
黃蜂沃克（中）。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今主場迎戰籃網，兩隊都處於連敗的狀態，籃網進攻狀態低迷，上半場只得37分，創下本季新低，最後黃蜂以111：107勝出，送給籃網10連敗，終止了自己的7連敗。
籃網本場比賽除了防守有效的牽制黃蜂主力沃克（Kemba Walker）之外乏善可陳，上半場全隊命中率僅2成，當家中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）只有2分進帳，雖然下半場波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、B.羅培茲率全隊回神猛攻下70分，仍無力追回中場就拉開的差距。
整場比賽波丹諾維奇攻下22分，B.羅培茲拿下20分，還是不敵黃蜂的平均實力，黃蜂沃克、巴通（Nicolas Batum）、貝利納里（Marco Belinelli）各拿下17分。籃網下場比賽將在自家迎戰巫師。
波丹諾維奇上籃。（美聯社）
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