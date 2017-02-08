王建民新約在何處？ 網友用建仔八字盤算
2017/02/08 11:40
王建民仍在等待今年合約。（資料照，特派記者郭羿婕攝）
〔即時新聞／綜合報導〕距離大聯盟開季僅剩2個月，我國旅美好手王建民尚未找到新東家，這是他自從2013年後度過最漫長的冬天，但有球迷根據王建民的生辰八字盤算，大膽預測王建民近日就有機會獲得理想合約報價或簽約。
有網友在PTT棒球版發文表示，根據王建民的生辰八字盤算，他認為王建民今年屬財，所以今年仍會有MLB合約，明後年也會有，又說立春（2月3日）5日後丙寅日，月令之氣及日納音（爐中火）皆火旺為財，大膽推測王建民在美國時間2月8日將獲得理想合約報價或簽約，最快在台灣時間9日就有消息。
網友雖然抱持著懷疑態度，但也都希望建仔有好消息，紛紛表示：「平時不信算命，這次就信你一次，希望靈驗」、「希望你神算」、「幫建仔加油，希望預測得準」、「敢這樣po我已經覺得你很有種了」。
王建民目前仍在佛州棒球學校專心備戰，新合約最有可能的方向，仍為一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。若建仔今年開季無法從大聯盟開始，需從3A出發，他也願意再給自己挑戰的機會，但是否真的沒上大聯盟就退休，可能還有待觀察。
建仔歷年簽約時間點
2010球季：2010/2/19（國民）
2013球季：2013/3/22（洋基）
2014球季：2013/12/19（紅人）
2015球季：2014/11/10（勇士）
2016球季：2016/1/7（皇家）
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