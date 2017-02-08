63歲阿桑與18歲女兒絕美下水照 網友讚：根本是姊妹

63歲超模布琳克莉與女兒看起來就像姊妹。（取自運動畫刊）

〔體育中心／綜合報導〕運動畫刊的泳裝特輯向來話題性十足，這次找來63歲「傳奇超模」布琳克莉（Christie Brinkley）回鍋擔任封面人物，並帶來2名女兒前來助陣，不輸年紀相差四十歲女兒的美魔女身材也被美國網有大讚「看起來根本就姊妹」。

布琳克莉是40年前的國際名模，曾是雜誌封面人物的常客，更打破運動畫刊紀錄連續3年登上泳裝特輯封面人物，模特兒界的傳奇人物無庸置疑。

63歲超模布琳克莉風采依舊。（取自運動畫刊）

現年63歲的布琳克莉有過4段婚姻，這次帶來與不同前夫所生的2名女兒喬伊（Alexa Ray Joel）、庫克（Sailor Brinkley Cook）一同拍攝，雖然多年未拍攝雜誌封面，但她面對鏡頭卻毫不生疏，舉手投足都頗有當年超模的風采，2名女兒分別31與18歲，一起拍攝泳裝照看起來就像三姊妹。

相隔近40年再登上運動畫刊，布琳克莉感觸很深，他表示，「多少年前我還是涉世未深的女孩，總是希望能在鏡頭前有好表現，現在看到我女兒都有跟我一樣的夢想，能看她們在這工作上勝任對我來說意義重大。」

布琳克莉的31歲大女兒喬伊。（取自運動畫刊）

布琳克莉的18歲小女兒庫克。（取自運動畫刊）

回顧布琳克莉40年前的泳裝作品：

布琳克莉40年前拍攝的泳裝照。（取自運動畫刊）

布琳克莉40年前拍攝的泳裝照。（取自運動畫刊）

布琳克莉40年前拍攝的泳裝照。（取自運動畫刊）

布琳克莉40年前拍攝的泳裝照。（取自運動畫刊）

布琳克莉40年前拍攝的泳裝照。（取自運動畫刊）

布琳克莉40年前拍攝的泳裝照。（取自運動畫刊）

布琳克莉40年前拍攝的泳裝照。（取自運動畫刊）