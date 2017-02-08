NBA》金塊中鋒就是愛傳球 「讓兩個人都開心」（影音）
2017/02/08 11:51
〔體育中心／綜合報導〕金塊球員約基奇（NIkola Jokic）為現今NBA中最會傳球的中鋒之一，這位21歲的年輕球員因為神乎其技的傳球技術，讓他時常入選十大好球並被剪輯進精彩畫面。
約基奇本季場均15.5分，並能拿下8.3籃板以及4.2助攻。而當約基奇被問到比較喜歡自己得分還是傳球時，約基奇引用湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）的話來表達他的看法。
魔術強森曾說過，「傳球讓兩個人都開心，但得分卻只有一個人開心。」約基奇顯然非常認同這段話，並以此表示他並不在乎個人表現，只希望能多傳球幫助球隊獲勝。
約基奇（美聯社）
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