中職》兄弟談薪 楊培宏：還差10人沒談好

中信兄弟持續在屏東公益園區春訓。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／屏東報導〕中信兄弟今天進行第22天的春訓課程，但不少主力球員仍未完成談薪。領隊楊培宏表示，還有10人未談妥，雖然沒設時間表，仍希望盡快完成，再一併公布。

兄弟於1月18日開訓後，在新任外籍教頭史耐德的帶領下，已於屏東中信公益園區基地進行約3週訓練。一早7點半就集合，今天更首次進行投、打的比賽狀況模擬，準備迎接下一階段的分組賽、和外隊熱身賽。

只是距離球季開打只剩一個多月，兄弟的談薪工作尚未完成，楊培宏最近仍在努力，他說，「只剩10人還沒談好，其他都已完成。」雖然他無法評估何時會全部談妥，但表示會盡快完成。

不少主力球員像是投手陳鴻文、鄭凱文，以及外野手「雙張」張志豪和張正偉都未談妥。行使自由球員權利的王勝偉，也還有差距。

中信兄弟鄭凱文合約仍未談成合約未談成。（記者黃志源攝）

中信兄弟持續在屏東公益園區春訓。（記者黃志源攝）