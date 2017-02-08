MLB》感傷！建仔準賽揚球季 剩3名前隊友還在打
2017/02/08 11:55
2006年與王建民奮鬥的前隊友只剩下3個人還在打球。（資料照，記者張嘉明攝）
〔體育中心／綜合報導〕旅美投手王建民新合約尚未出爐，先前受訪也透露有退休的念頭。回顧建仔2006年準賽揚球季的洋基前隊友們，只剩下3名球員還在球場打拚，令人感傷。
王建民該年以26歲之姿獲美聯賽揚獎票選第二，僅次於「神之左手」桑塔納（Johan Santana），當年比建仔年輕的主力陣容，只有23歲的坎諾（Robinson Cano）與21歲的卡布雷拉（Melky Cabrera）。
根據紀錄顯示，洋基該年總計有49人上場，如今剩下3名球員去年還有出賽紀錄，33歲的坎諾達到生涯顛峰，狂轟39發全壘打，第七度入選明星賽；31歲的卡布雷拉也是白襪中心打者，去年14轟86打點、打擊率0.296。
唯一還有出賽紀錄的投手是維拉斯（José Veras），但並非在美國職棒體系，而是大西洋獨立聯盟，總計出賽26場，防禦率5.32。
2006年洋基隊陣容中，王建民（右）、卡布雷拉（中）、坎諾（左）是唯三去年還在大聯盟出賽的球員。（資料照，記者林正堃攝）
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