NBA》拓荒者透納右手骨折 忍痛多打2分鐘（影音）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今日造訪達拉斯，但卻不幸損傷一名大將透納（Evan Turner），透納在比賽第三節時，右手骨折，缺席剩下的比賽，預計之後將會缺賽多場比賽。

在第三節時，透納試圖單擋小牛前鋒巴恩斯（Harrison Barnes），但卻不慎弄傷右手。原先透納以為並無大礙，在暫停過後還上場打了2分多鐘，但之後疼痛難耐，透納也立即下場。

而在經過X光檢查顯示，透納的右手第三根掌骨斷裂，剩下的比賽未再出場。透納在離場前留下11分、4助攻，而拓荒者終場則以114：113險勝小牛。

透納（資料照，美聯社）