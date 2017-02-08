NBA》哈登25分13助攻 火箭輕鬆勝魔術
2017/02/08 15:00
大鬍子哈登。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今天魔術作客火箭，「大鬍子」哈登（James Harden）及亞里札（Trevor Ariza）率火箭拿下勝利，最後以128：104擊敗魔術，魔術吞下近13場比賽中的第10敗。
第一節魔術先以9分領先，火箭靠著一波15：6得分超越，第三節貝佛利（Patrick Beverley）及亞里查連續投進三分球打出一波11：4的攻勢拉開比數，火箭大幅領先23分後魔術開始慢慢追上。
第四節魔術伊巴卡（Serge Ibaka）一記中距離跳投將比數追至9分差，但哈登（James Harden）抄截富尼耶（Evan Fournier）並助攻E.戈登（Eric Gordon）投進一記三分球，接著亞里札再投進一顆三分球，又在最後4分鐘將比數拉開。整場比賽哈登攻下25分、13助攻，亞里札也拿下20分、7籃板，魔術伊巴卡拚了28分、8籃板。
魔術伊巴卡（右）。（美聯社）
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