MLB》美媒預測新球季 小熊99勝、馬林魚勝率不到5成
2017/02/08 12:37
芝加哥小熊隊去年拿下世界大賽冠軍。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新球季即將開打，美國媒體《USA TODAY》預測，在美國聯盟看好印地安人，預測95勝在美聯中區封王，而國家聯盟則是看好小熊，預測新球季會有99勝。
《USA TODAY》預測，美聯東區可能會是紅襪封王，推估戰績有94勝，洋基隊推測只有80勝，美聯中區看好上季打進世界大賽的印地安人，美聯西區則看好太空人封王。
國家聯盟部分，《USA TODAY》在國聯東區看好國民隊，大都會則排在第二，我國旅美好手陳偉殷所屬的馬林魚，預測只有75勝87敗；國家聯盟中區預測小熊有99勝；國聯西區仍看好道奇。
美國媒體《USA TODAY》預測新球季30隊戰績。（圖片取自《USA TODAY》）
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