NBA》超級盃加持！布雷迪對湯瑪斯說：下一個換你

湯瑪斯（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕愛國者隊前天才拿下超級盃冠軍，而賽後賽爾提克球星湯瑪斯（Isaiah Thomas）在第一時間傳送恭賀簡訊給四分衛布雷迪（Tom Brady），而布雷迪也馬上回傳，並表示下一次就換湯瑪斯拿冠軍了。

湯瑪斯與布雷迪私底下是好友，兩人結識是因為去年綠衫軍曾邀請布雷迪擔任召募球星杜蘭特（Kevin Durant）的代表團，雖然最後遊說失敗，但湯瑪斯和布雷迪卻成為好友，兩人常會互傳簡訊。

湯瑪斯最近透露布雷迪傳給他的簡訊內容，「布雷迪說對於隊友以及波士頓感到驕傲，因為沒有任何人放棄，他也說下一次就換我們了（拿冠軍）。現在布雷迪加諸壓力在塞爾提克身上，希望我們真的能讓這事發生。」

而有人說布雷迪在最後關頭克服25分的差距，是仿效有「第四節殺手」之稱的湯瑪斯，對此，湯瑪斯謙虛地說，他才要向布雷迪仿效，「他拿了五座冠軍，布雷迪是最偉大的四分衛，我才需要以他為榜樣。」

湯瑪斯最近率領塞爾提克拿下7連勝，綠衫軍也以33勝18敗的成績，緊追在東部龍頭騎士之後，有機會能進入總冠軍賽。

布雷迪（資料照，法新社）