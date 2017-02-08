中職》獅隊紅白賽 開放球迷免費進場

統一獅。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅本球季春訓進入第二階段，目前球隊投打已經開始進入模擬比賽演練中，獅隊將從2月16日起，在台中棒球場舉辦自辦紅白對抗賽，開放球迷免費進場。

統一獅球團表示，球隊將從2月16日起在台中棒球場舉辦自辦紅白對抗賽，2月16、17日比賽將安排進行六局，而2月20及21日將進行八局比賽，每場比賽均在18：00準時開打，當天也會開放球迷進場為新球季努力的選手加油。

獅隊說，台南棒球場因結構性及看台整建工程進行中，預計三月底才會正式完工，除2月中旬球隊移師台中進行自辦紅白對抗賽外，而2月27起，連續兩週將前往高雄澄清湖棒球，參加由高雄市政府舉辦的中韓職棒熱身交流賽，所有賽事也均免費開放球迷進場欣賞球賽，

港都盃跨聯盟交流賽統一獅賽程表：

2/27（一） 統一獅 vs 樂天巨人 13：00 高雄澄清湖棒球場

2/28（二） 統一獅 vs 起亞虎 13：00 高雄澄清湖棒球場

3/01 （三） 統一獅 vs 斗山熊 13：00 高雄立德棒球場

3/03 （五） 統一獅vs 樂天巨人 18：00 高雄澄清湖棒球場

3/04 （六） 統一獅vs 起亞虎 18：00 高雄澄清湖棒球場

3/05 （日） 統一獅vs 斗山熊 13：00 高雄立德棒球場

（統一獅提供）