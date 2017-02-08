NBA》與魏少不合？ 杜蘭特：都是假的

杜蘭特（左）表示與魏斯布魯克（右）不合都是假的。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）去年夏天離開效力8年的雷霆，轉戰勇士，而他與前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）之間的交情也越來越惡化。但杜蘭特近期接受《ESPN》採訪時表示，兩人之間的恩怨是一齣假的戲碼。

勇士將在本月12日作客雷霆主場，這將是杜蘭特離開雷霆後首次回到老東家。而他近期也接受採訪，談論前東家以及與魏斯布魯克之間的恩怨。杜蘭特對此表示，與魏少之間的不合都是因為媒體扭曲事實。

「我當時接受一個採訪，用了『無私』來形容勇士的隊友們，結果就有人拿去問魏斯布魯克作何感想，但他說得好像我的意思是雷霆隊很自私。那時候我就知道，媒體想把我們兩人的事情鬧大。很明顯的，魏斯布魯克根本沒有聽過那段完整的採訪，媒體扭曲事情非常容易，他們試圖在我們之間製造仇恨。」

而關於回到雷霆主場球迷會如何迎接他，杜蘭特表示，知道自己不會聽到讚美。「我了解球隊對於雷霆球迷才是最重要的，而我只是一個球員，所以我知道球迷不會友善的歡迎我。但是我還是等不及要看到我以前的球迷，雖然我知道他們可能不會大聲為我歡呼，但我會用眼神跟他們示意，我們彼此心裡了解就足夠。」