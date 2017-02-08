日職》巨人164公里洋將試投 8成力讓兩打者斷棒（影音）
2017/02/08 14:47
フリー打撃にカミネロ登場！— めいあいちゃこ@2/14～沖縄キャンプ （@meiaichakoyg） 2017年2月7日
2月7日#宮崎キャンプ pic.twitter.com/AFHAfRKXyH
〔體育中心／綜合報導〕前海盜隊球員卡米內羅（Arquimedes Caminero）本季加盟日本職棒傳統豪門讀賣巨人，昨天他擔任餵球投手小試身手，投了約30球，讓兩名打者的棒子都被折斷了。
《日刊體育》報導，卡米內羅昨天擔任打擊練習投手，面對重信慎之介、柿澤貴裕，共投了約30球，有20球是壞球，他也投了快速指叉球、以及卡特球，卡米內羅的投球讓兩打者的球棒出線斷裂。卡米內羅表示，昨天只用8成力量投，並沒有全力投球。
柿澤貴裕認為，卡米內羅的球速很快，至少有140公里以上。當天接捕的捕手宇佐見真吾則認為，卡米內羅的壞球太多、且球有點低，控球不算好。
卡米內羅。（資料照，USA Today Sports）
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