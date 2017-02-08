籃球》曾被柯瑞讚不可思議 怪物高中生爆砍92分（影音）
2017/02/08 14:37
〔體育中心／綜合報導〕美國高二生波爾（LaMelo Ball）先前因投進預告的中場大號3分，被勇士柯瑞（Stephen Curry）盛讚不可思議，今天這位高中生又有驚人之舉，在單場比賽爆砍92分，再度驚動全美。
根據數據顯示，波爾此役2分球39投30中、3分球22投7中，罰球14投11中，全場6成06命中率轟下92分，其中第四節更是狂攻41分，幫助球隊以146：123贏球。
波爾單場狂砍92分。（取自推特）
波爾去年12月就曾轟動NBA，因為他在比賽中以手指點的方式，預告要在中場投三分球，結果還真的投進，柯瑞看過影音後直呼不可思議，大讚波爾的信心滿滿，向他致敬。
波爾早在13歲就獲加州大學洛杉磯分校邀約，承諾高中畢業後就入學，而他的兩個哥哥LiAngelo、Lonzo也都是極具知名度的籃球員，前者也曾在高中時單場狂轟72分，後者則被看好是今年NBA選秀前十順位的頂級新秀。
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波爾的兩個哥哥也都是美國知名籃球運動員。（取自推特）
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