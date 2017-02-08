中職》出征台日戰 鄭凱文：希望可以解決他們

中信兄弟投手鄭凱文。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／屏東報導〕去年未參加台日對抗賽，中信兄弟王牌鄭凱文今年確定參賽，他說過去和不少日本隊打者交手，「這次還是希望可以解決他們。」

28歲的鄭凱文去年先發、後援兩頭跑，經過一整季征戰後，他婉拒參加今年3月開打的經典賽；不過對於2月28日、3月1日在福岡登場的台日對抗賽，鄭凱文已表態會參加，還說依目前調整進度，屆時應可投到7、80球。

面對實力堅強的日本國家隊，鄭凱文說日本隊陣中的打者，過去在國際賽時幾乎都有碰過，希望屆時比賽時，還是可以解決他們。

去年月薪52萬的鄭凱文，今年有機會成為中職身價最高的本土投手，只是他的薪事仍未定，目前仍交由經紀公司協商中。

中信兄弟二軍投手教練霍爾（左）觀看投手鄭凱文（右）投球動作。（記者黃志源攝）

