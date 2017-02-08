HBL》田浩攻下22分 高苑打敗東山4強不遠了！
2017/02/08 15:28
田浩運球至籃下。（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕105學年HBL男子甲級南部唯一打進8強的高苑工商，當家控衛田浩繳出22分的好表現，以63：53打敗昨日剛收下隊史8強首勝東山高中，率先搶下4連勝，距離連兩年晉級4強越來越近。
高苑本屆僅吞1敗，放眼整個高中籃壇只有松山高中的不敗之身比他們威，巧的是敗績就是東山在12強複賽賞給他們的，此役克服上次交手三分線出手38次僅命中6球，這回命中率雖僅提升至21％，但在關鍵時刻就是能投進三分球，成為贏球關鍵。
高苑8強賽連克泰山高中、南湖高中、東泰高中與東山後，明日HBL將進行休兵，後天將遭遇松山高中，教練廖楚翔表示，「我們從去年遇上松山都被壓著打，這回再次交鋒，依舊會全力以赴，挑戰強權。」
白曜誠持球突破。（記者林岳甫攝）
田浩找尋隊友投籃空間。（記者林岳甫攝）
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