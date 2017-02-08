HBL》田浩又帥又可愛！拖地姐姐超瘋狂

拖把妹Michellia（左）與Kate。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕拖把妹又來了！繼去年小巨蛋找來兩位正妹拖地後，本屆提前至8強賽即找來兩名負責拖地的正妹Kate與Michellia，負責把關所有球員的安全。

28歲的Kate平時就熱愛運動，也會打籃球，這回首度來到場邊打工當起拖地妹，她說：「在最前面看球的感覺很興奮，有時候也會因為場上激烈的賽況，比平時還要緊張。」

Kate平時就喜歡後衛類型的球員，像是支持湖人退役球星「黑曼巴」布萊恩與勇士柯瑞，至於在HBL最喜歡的就是高苑工商長相帥氣又可愛的主控田浩。

拖把妹Michellia（左）與Kate。（記者林正堃攝）

來自高雄的Michellia目前18歲，人在宜蘭唸大學，趁著還在放寒假的空檔前來新莊體育館打工，她從國中就很喜歡看籃球比賽，且她對於湖人隊相當死忠，即便現在戰績不佳，仍力挺紫金大軍。

Michellia唸大學時，開始看HBL，去年也曾在台北小巨蛋觀賞總冠軍戰，這回因工作關係可以近距離看球賽，有時候就會迷糊地忘記自己是來工作。至於她最喜歡的則是南山高中「跳跳人」黃建智，她笑說：「我不是喜歡外表的，但黃建智打起球來魅力十足。」

拖把妹Michellia（左）與Kate。（記者林正堃攝）

畢竟場上的球員才是重點，且每隊球員都十分把握賽前能熱身的時間，兩位正妹得夾在中間專心拖地，場面險象環生，Kate說：「其實我真的很怕，畢竟球是不長眼的，但我還是只能盡忠職守的將工作完成。」

Michellia的答案十分有趣，她不怕被球砸到，反而怕因為自己拖地反而害球員受傷，還搞笑表示，「要是真的有受傷，我真的擔當不起啊！」

拖把妹Michellia（左）與Kate。（記者林正堃攝）