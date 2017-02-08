NBA》熱火延燒11連勝 前當家魏德：值得尊敬
2017/02/08 16:01
魏德大讚熱火表現。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕近況最「火」的球隊非熱火隊莫屬，勢如破竹的11連勝還在進行中。前熱火當家「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）雖然本季加入公牛，但依然關注熱火戰績。在和國王的賽後訪問中魏德表示尊敬，「他們打的就是邁阿密籃球。」
魏德和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）曾在2012-13球季時攜手拿下27連勝，是NBA史上第二長的連勝紀錄，熱火在當季也成功拿下總冠軍。
今年的熱火也有機會挑戰一項紀錄，打破未達五成勝率隊伍最長連勝，太陽隊在1996-97球季拿下的12連勝，熱火只要再1勝就能追平。當年的太陽最後也成功打入季後賽，熱火目前排名東區11，想進季後賽還得加把勁。
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