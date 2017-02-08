NBA》巫師球迷很溫暖！沃爾、畢爾寫信致謝
2017/02/08 16:09
巫師雙槍沃爾（左）與畢爾。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕巫師隊昨日和騎士隊激戰至延長賽，可惜最後落敗，中斷了主場17連勝。巫師雙槍沃爾（John Wall）和畢爾（Bradley Beal）兩人不因此沮喪，反而寫了一封信向球迷們道謝。
「僅代表巫師全隊同仁向所有球迷致謝，你們打造了全NBA最棒的主場。昨晚的氛圍太驚人了，是我們來到華盛頓後最熱烈的一場，謝謝你們幫助巫師創下了主場17連勝的紀錄。」
「這件事是大家一起完成的，我們需要你們繼續支持巫師，就從下一場比賽開始，一直到季末、季後賽，我們將開啟另一波連勝。」
巫師雖敗猶榮，許多人認為昨天的比賽是本季目前最精采的一戰。一掃輸球陰霾，巫師雙衛已經準備好要迎接接下來的挑戰。
相關新聞
- NBA》全能數據時代來臨 盤點5大奇特大三元
- NBA》哈登25分13助攻 火箭輕鬆勝魔術
- NBA》與魏少不合？ 杜蘭特：都是假的
- 籃球》曾被柯瑞讚不可思議 怪物高中生爆砍92分（影音）
- NBA》超級盃加持！布雷迪對湯瑪斯說：下一個換你
推薦新聞
-
HBL》田浩又帥又可愛！拖地姐姐超瘋狂2017/02/08 15:34
-
NBA》哈登25分13助攻 火箭輕鬆勝魔術2017/02/08 15:00
-
NBA》超級盃加持！布雷迪對湯瑪斯說：下一個換你2017/02/08 14:00
-
中職》獅隊紅白賽 開放球迷免費進場2017/02/08 13:57
-
NBA》拓荒者透納右手骨折 忍痛多打2分鐘（影音）2017/02/08 12:57