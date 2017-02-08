NBA》巫師球迷很溫暖！沃爾、畢爾寫信致謝

巫師雙槍沃爾（左）與畢爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師隊昨日和騎士隊激戰至延長賽，可惜最後落敗，中斷了主場17連勝。巫師雙槍沃爾（John Wall）和畢爾（Bradley Beal）兩人不因此沮喪，反而寫了一封信向球迷們道謝。

「僅代表巫師全隊同仁向所有球迷致謝，你們打造了全NBA最棒的主場。昨晚的氛圍太驚人了，是我們來到華盛頓後最熱烈的一場，謝謝你們幫助巫師創下了主場17連勝的紀錄。」

「這件事是大家一起完成的，我們需要你們繼續支持巫師，就從下一場比賽開始，一直到季末、季後賽，我們將開啟另一波連勝。」

巫師雖敗猶榮，許多人認為昨天的比賽是本季目前最精采的一戰。一掃輸球陰霾，巫師雙衛已經準備好要迎接接下來的挑戰。