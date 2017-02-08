HBL》拒絕翻船噩夢重演！能仁下半場強攻逆轉東泰
2017/02/08 16:28
能仁謝亞軒上籃得分。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕被視為奪冠熱門的能仁家商今走出前役意外不敵東山高中的陰霾，即便上半場曾陷入雙位數落後，靠著蘇志誠、謝亞軒與陳范柏彥合力貢獻52分，以66：49逆轉打敗東泰高中。
能仁本屆僅在12強複賽不敵泰山高中，甚至在預賽、複賽連續擊敗南山高中，是外界不容小覷的勁旅，無奈前役卻浪費了上半場雙位數領先，易籃後打得荒腔走板，正規賽哨響前0.57秒，他們還以48：46手握勝券，未料執行罰球的劉駿霆第1球沒進，第2罰想故意投不進拖延時間，反丟出「麵包」違例收場，最終東山邱子軒在籃下第一時間接球後補籃成功，硬是將戰局拉長，能仁在延長賽痛失江山。
亟欲揮別輸球陰霾，能仁眾將上半場表現卻不大理想，最多落後10分，主帥林正明坦言，前役輸球的關係，上半場大家的確打得很悶，整體攻擊表現並不正常，但他鼓勵子弟兵，最壞的都過去了，畢竟要輸球得很多邪門的事情湊在一起。
蘇志誠飆進3顆三分球，攻下19分；陳范柏彥繳出17分、12籃板「雙十」成績單。輸球的結果反而讓主力射手謝亞軒昨晚睡得香甜，此役則攻下16分，他表示，「賽前就想著一定要贏球，但第二節看見落後那麼多，其實心裡還是怕怕的，之後就是盡量以幫助隊友為主，不一定要攻下最多分，畢竟贏球最重要。」
至於前戰在正規時間意外罰球違例的劉駿霆坦言，到現在仍舊很自責，深怕自己成為千古罪人，這心結可能要等到球隊晉級4強，才能解開。
東泰陳亦綸與能仁蘇志誠爭球。（記者林正堃攝）
東泰吳宗憲拉下籃板球。（記者林正堃攝）
能仁劉駿霆上籃得分。（記者林正堃攝）
東泰羅逸順上籃。（記者林正堃攝）
能仁陳范伯彥上籃得分。（記者林正堃攝）
相關新聞
- HBL》田浩又帥又可愛！拖地姐姐超瘋狂
- HBL》田浩攻下22分 高苑打敗東山4強不遠了！
- 骨灰罈毀損納入意外險 中市殯葬設施公會要求廢止
- HBL》林宥嘉現身支持 進球太high加碼送冠軍演唱會門票
- HBL》松山高國豪94狂！轟本季新高打退泰山
推薦新聞
-
世大運》北市府再出招 推出加油小卡為選手加油2017/02/08 17:06
-
HBL》拒絕翻船噩夢重演！能仁下半場強攻逆轉東泰2017/02/08 16:28
-
NBA》巫師球迷很溫暖！沃爾、畢爾寫信致謝2017/02/08 16:09
-
NBA》哈登25分13助攻 火箭輕鬆勝魔術2017/02/08 15:00
-
中職》出征台日戰 鄭凱文：希望可以解決他們2017/02/08 14:45