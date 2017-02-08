HBL》拒絕翻船噩夢重演！能仁下半場強攻逆轉東泰

能仁謝亞軒上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕被視為奪冠熱門的能仁家商今走出前役意外不敵東山高中的陰霾，即便上半場曾陷入雙位數落後，靠著蘇志誠、謝亞軒與陳范柏彥合力貢獻52分，以66：49逆轉打敗東泰高中。

能仁本屆僅在12強複賽不敵泰山高中，甚至在預賽、複賽連續擊敗南山高中，是外界不容小覷的勁旅，無奈前役卻浪費了上半場雙位數領先，易籃後打得荒腔走板，正規賽哨響前0.57秒，他們還以48：46手握勝券，未料執行罰球的劉駿霆第1球沒進，第2罰想故意投不進拖延時間，反丟出「麵包」違例收場，最終東山邱子軒在籃下第一時間接球後補籃成功，硬是將戰局拉長，能仁在延長賽痛失江山。

亟欲揮別輸球陰霾，能仁眾將上半場表現卻不大理想，最多落後10分，主帥林正明坦言，前役輸球的關係，上半場大家的確打得很悶，整體攻擊表現並不正常，但他鼓勵子弟兵，最壞的都過去了，畢竟要輸球得很多邪門的事情湊在一起。

蘇志誠飆進3顆三分球，攻下19分；陳范柏彥繳出17分、12籃板「雙十」成績單。輸球的結果反而讓主力射手謝亞軒昨晚睡得香甜，此役則攻下16分，他表示，「賽前就想著一定要贏球，但第二節看見落後那麼多，其實心裡還是怕怕的，之後就是盡量以幫助隊友為主，不一定要攻下最多分，畢竟贏球最重要。」

至於前戰在正規時間意外罰球違例的劉駿霆坦言，到現在仍舊很自責，深怕自己成為千古罪人，這心結可能要等到球隊晉級4強，才能解開。

東泰陳亦綸與能仁蘇志誠爭球。（記者林正堃攝）

東泰吳宗憲拉下籃板球。（記者林正堃攝）

能仁劉駿霆上籃得分。（記者林正堃攝）

東泰羅逸順上籃。（記者林正堃攝）

能仁陳范伯彥上籃得分。（記者林正堃攝）