網球》網協公佈801萬補助帳目 回應謝淑薇質疑

謝淑薇。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對謝淑薇在臉書粉絲頁公布個人銀行帳戶，再度質疑體育署與我國網球協會近年補助金額不實，網協下午發表聲明回應，並附上謝自2006年起迄今所領取補助訓練金額明細表，已實領約801萬台幣。

依網協這份表格顯示，謝淑薇從2006年起核定補助金額高達1225萬，提出單據核結金額為801萬，都已匯入其帳戶；至於去年里約奧運培訓專案的200萬，謝棄賽後未提出單據核銷。網協秘書長劉中興表示，這僅就他任內整理列表，不包括2006年之前相關補助。

至於體育署副署長林哲宏則認為，此事早在去年9月29日上午，體育署長何卓飛已在立法院公開說明，之後檢調單位也曾出面協助，署方就不再多做回應。

當時何向質詢立委解釋，謝臉書所謂「5千萬或1千萬補助」等說法，應分為國光獎助獎金、國營企業贊助及培訓經費這3部分，其中國光獎金直接給當事人；國營企業贊助體育署僅負責牽線介紹；至於培訓經費，確認網協經手「優秀選手補助計畫」已撥發至謝的帳戶，相關單據憑證也查核。

網協公布明細。（網協提供）

●網協聲明如下：

本會自95年起至105期間，經教育部體育署（前身為行政院體育委員會）委託本會執行『黃金計畫』、『優秀選手培育計畫』、『亞／奧運培訓計畫』，相關經費補助款如附件一說明。核定金額部份，為選手當年度獲教育部體育署（前體委會）補助之額度，單據核結金額則為選手依培訓辦法提供相關單據（如教練/防護員費、交通費等），呈教育部體育署（前身為行政院體育委員會）主計處審核後可核銷之金額。

有關選手謝淑薇於個人臉書提出質疑之贊助經費及國光獎金問題，非本會所經手之經費款項，本會並無立場代表說明，所有經本會代辦之相關經費往來紀錄，本會已調閱並保留相關銀行往來匯款紀錄，並呈教育部體育署（前身為行政院體育委員會）核備。本會竭誠歡迎謝淑薇本人或家屬代表前來核對。