世大運》北市府再出招 推出加油小卡為選手加油
2017/02/08 17:06
2月9日起民眾可於北市運動中心、各區公所、北市府等地之服務櫃臺索取「世大運選手加油卡」。（世大運執委會提供）
〔體育中心／綜合報導〕為宣傳世大運，2月9日至24日起在臺北市各運動中心服務櫃臺、各區公所服務櫃臺及市政府服務櫃臺提供「世大運選手加油卡」，歡迎大家透過卡片，把心中的加油聲化為實際文字，並交由服務櫃檯人員回收，後續將由宣傳大使熊讚及自行車友們蒐集並轉交培訓隊選手們。
臺北市將於8月份舉辦世界大學運動會，臺北世大運宣傳大使「熊讚Bravo」號召大家把臺灣加油聲傳向全世界，將在2017年2月27日帶領著自行車友，進行「2017我們一起，北高挑戰行」活動，從臺北關渡宮集結出發，一路披掛世大運旗幟前進並沿途蒐集臺灣所有民眾的加油，沿著海岸線騎往高雄國家訓練中心，展現永不放棄運動精神。
加油小卡一共兩式，於上述指定地點櫃檯即可領取卡片並填寫加油內容，民眾可以為自己支持的選手加油，或是為所有在國訓中心努力備戰的台灣隊打氣，讓他們感受世大運在臺北的主場優勢。
「世大運選手加油卡」一共兩式，民眾可寫下給台灣隊選手的加油語。（世大運執委會提供）
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