NBA》J.歐卡佛陷交易傳聞 七六人主帥要他專注在球場就好
2017/02/08 18:26
J.歐卡佛為2015年選秀探花。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA交易截止日即將於本月23日到期，而最近身陷交易傳聞的七六人J.歐卡佛（Jahlil Okafor）似乎不受影響，在昨日與活塞的比賽中，繳出全隊最高16分的成績。總教頭布朗（Brett Brown）受訪時表示，他告訴J.歐卡佛不需在意交易傳聞，只要把注意力放在球場上就好。
「他將來會是明日之星，」布朗表示自己非常看好J.歐卡佛的表現，「他在比賽中有許多驚人的地方，我們告訴他只要把注意力放在球場上，讓大家知道你是誰。」
而J.歐卡佛在賽後接受訪問時表示，自己在每場比賽都付出百分之百的力氣，「每場比賽我都盡全力在打球，我試圖用自己的力量讓球隊贏得勝利，往後我依然會繼續這樣做。」
J.歐卡佛為2015年的選秀探花，本季至今出賽35場，場均14分鐘，繳出11.5分、4.8籃板、1.1助攻。
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