美巡賽》圓石灘職業業餘配對賽週四深夜開打 潘政琮新體驗

潘政琮。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽AT&T圓石灘職業業餘配對賽，台灣時間明天深夜在加州舉行，台灣好手潘政琮將首度體驗這場已有80年歷史的配對賽，這場比賽共有156位職業選手和156位業餘球員配對參賽，每位職業選手與1名業餘球員組合出賽，計算兩人團隊成績，職業選手另有個人排名。

潘政琮第1回合排在台灣時間週五凌晨1時39分，在Monterey Peninsula俱樂部第10洞開球，這是他第1次打這場配對賽，今年與小潘搭檔是40歲的美國年輕企業家麥考斯基（Blake Mycoskie），他是美國休閒鞋品牌Tom's的老闆，參加圓石灘配對賽已有7年經驗。

這場比賽歷年吸引不少社會名流參賽，今年參加配對賽的業餘名人，包括美式足球NFL包裝人隊明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、四九人隊退休球星楊恩（Steve Young）、酋長隊四分衛史密斯（Alex Smith）和野馬隊退休明星四分衛P.曼寧（Peyton Manning）。前職業冰球明星葛瑞斯基（Wayne Gretzky），他也是美國名將D.強森的準岳父。