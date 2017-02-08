中職》中信兄弟自辦熱身賽 本週六開打
2017/02/08 18:17
中信兄弟在屏東公益園區春訓。（記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟近期公佈熱身賽開放時間，最近一場就在本週六屏東中國信託公益園區開打，球迷可以前往觀賽。
中信球團貼心提醒，園區內沒有停車位，違規停車可能會遭開罰，請球迷多加注意，另外園區內不能攜帶寵物，也請大家維護整潔，若遇下雨球員會在室內練習，室內練習場則是沒開放。
2017中信兄弟熱身賽賽程及開放時間：
2/11（六）13:00分組對抗賽
2/12（日）13:00分組對抗賽
2/14（二）13:00台電 V.S. 中信兄弟
2/16（四）13:00中信兄弟 V.S. Lamigo桃猿（屏東球場）
2/18（六）13:00中信兄弟 V.S. 韓國警察廳（嘉義縣球場）
2/19（日）13:00 Lamigo桃猿 V.S. 中信兄弟
2/21（二）13:00中信兄弟 V.S. 富邦悍將（燕巢球場）
2/22（三）13:00富邦悍將 V.S. 中信兄弟
2/23（四）18:30中信兄弟 V.S. WBC古巴國家隊（洲際棒球場）
2/27（一）13:00中信兄弟 V.S. 斗山熊（立德球場）
2/28（二）18:00中信兄弟 V.S. 斗山熊（澄清湖）
3/1（三）18:00中信兄弟 V.S. 樂天巨人（澄清湖）
3/3（五）13:00中信兄弟 V.S. 斗山熊（澄清湖）
3/4（六）13:00中信兄弟 V.S. 樂天巨人（澄清湖）
3/5（日）13:00中信兄弟 V.S. 起亞虎（澄清湖）
3/6（一）13:00耐克森英雄 V.S. 中信兄弟
3/9（四）13:00中信兄弟 V.S. 統一7-ELEVEn獅（台南球場）
3/10（五）13:00統一7-ELEVEn獅 V.S. 中信兄弟
以上沒有標示地點的比賽，都在中國信託公益園區舉行。
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