NBA》以自己與喬丹為例 皮朋：KD離隊魏少要開心
2017/02/08 18:15
喬丹（右）和皮朋。（資料照，取自網路）
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士將在台灣時間12日與雷霆再度碰頭，杜蘭特與魏斯布魯克之間的互動，又浮上檯面成眾人關注焦點，對此，公牛隊傳奇球星皮朋表示，他以自己的經驗為例，認為魏少應該要為杜蘭特離隊這件事感到開心才對。
皮朋（Scottie Pippen）日前接受ESPN訪問時，談到魏斯布魯克（Russell Westbrook）與杜蘭特（Kevin Durant）之間的問題，讓他想起當年「喬神」喬丹（Michael Jordan）宣布退休時他的心情。
「我大概是全世界最開心的人」皮朋笑稱：「我終於有機會成為球隊的第一人，可以獲得作為一個球員，最想擁有的機會，特別是當你處在一個不會成為大家注目焦點的位置，就像我和喬丹一起打球的時候。」皮朋表示，所以當喬丹首次宣布退休時，他感到很開心，但後來其實會希望他回來。
以自己的經驗為例，皮朋認為，魏斯布魯克現在所扮演的角色很好，也相當尊敬他在場上的表現。「魏斯布魯克現在擁有扮演領袖的機會，不僅繳出場均大三元，而且他們現在都能贏球。」皮朋分析，再過個1、2年，魏斯布魯克或許會需要幫手，「他現在打球的方式，真的太累了。但我愛看他打球，他打球總是充滿能量，也經常可以帶動隊友。」
事實上，皮朋在喬丹退役的兩季，1993-1994及1994-1995年繳出生涯單季平均得分最高的成績，而魏斯布魯克本季也在少了杜蘭特的情況下，繳出生涯至今最佳成績。
「經過了那兩年（喬丹退休），我開始覺得有點難過」皮朋笑說：「但他（喬丹）看到啦！所以才決定復出。」
魏斯布魯克。（資料照，美聯社）
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