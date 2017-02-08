HBL》林蝶積極度Double 滬江大勝南山 準備進軍4強

滬江陳育緹。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕奪冠大熱門滬江高中今日面對傷兵累累的南山高中，陣中主力中鋒林蝶繳出22分、19籃板，搭配主控「小可愛」陳育緹繳出15分與6抄截，攜手率隊以70：47勝出，穩穩收下8強賽第4勝，大有機會與永仁高中、普門高中攜手前進小巨蛋。

滬江主帥吳志偉過去是國內數一數二的禁區常人，在林蝶高一時，便親自教導許多中鋒腳步，只是林蝶前兩年皆專心做好防守與鞏固籃板，如今成為高三學姊，她似乎也就開竅了，進攻表現越來越強勢，吳志偉說：「現在的林蝶積極度Double，也成為我們球隊的主攻手。」

去年滬江在4強戰不敵南湖高中，吳志偉曾痛罵球員過於輕敵，希望子弟兵未來能不要再犯此問題，朝最終目標冠軍邁進。

南山李英琴籃下出手。（記者林正堃攝）

滬江林蝶籃下得分。（記者林正堃攝）

滬江陳育緹與南山李吟娸爭球。（記者林正堃攝）

滬江邱瑞琦上籃。（記者林正堃攝）

滬江許玟瑄跳投得分。（記者林正堃攝）