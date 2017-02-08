網球》雙詹台灣女網衛冕 獲台灣大百萬激勵金

雙詹姊妹台灣女網賽衛冕，台灣大總經理鄭俊卿（中）頒發7位數的百萬元激勵獎金。（台灣大哥大公關暨品牌管理處提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕甫於台灣女網賽衛冕雙打的詹詠然／詹皓晴，明將出征杜哈，為接下來中東賽事備戰，姊妹倆特地盛裝出席台灣大哥大「數位領航 卓越20」春酒活動，並獲得台灣大總經理鄭俊卿頒發7位數的百萬元激勵獎金！

詹詠然與贊助商主管們相見歡，不忘分享與妹妹共同贏得職業生涯第9座雙打冠軍的喜悅，並預約往後朝更多榮耀邁進，大詹感性地說，「我們很幸運，由衷感謝台灣大哥大3年來大力贊助，讓我們無後顧之憂在世界各地拚戰，比賽成績大幅躍進，朝更高更遠的夢想努力。」

默契十足的詹家姊妹，也是去年杜哈女網雙打冠軍，臨行前詹皓晴帶著剛出爐的台灣女網賽金盃，獻給在場媒體與貴賓，也期待延續好手氣，本週世界女雙排名從13回升至12的小詹笑著說：「我會繼續努力為國爭光，以答謝大家的厚愛。」

台北小巨蛋舉行的第2屆台灣女網公開賽上週日落幕，寶島頭號種子詹詠然／詹皓晴守土有責，直落2擊退來犯的捷克第2種子人馬，大小詹繼去年高雄首屆完成連莊，再度為國人留住冠軍，二連霸也合舉生涯第9座WTA雙打金盃。

詹皓晴（左起）、詹詠然與台灣大贊助商主管們相見歡，分享共同贏得職業生涯第9座雙打冠軍的喜悅，並預約往後朝更多榮耀邁進。（記者梁偉銘攝）