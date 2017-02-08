中職》台日對抗賽是否出征？ 彭政閔：我會去打

彭政閔今參與球隊練球，他表示會參與台日對抗賽。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／屏東報導〕台日對抗賽的中職聯隊26人名單明天公布，「恰恰」彭政閔會入列，他今天表示，會以出賽為目標調整，也表態自己會參賽。

中職領隊會議明天上午舉行，將確定26人及教練團名單，並訂會後新春團拜。上次領隊會議已決議4隊各指派1名洋投參賽，但目前僅確定桃猿洋投賽格威出賽，兄弟也會派洋投，只是人選未定，富邦及統一則都有洋投調整不及的問題。

至於聯盟力邀出任聯隊隊長的彭政閔，今則在中國信託公益園區進行第22天的春訓課程，他認為像台日對抗賽這樣的交流機會，對球員是好事，他也會以參賽為目標來調整。

「我相信未來每年也都會有這樣的交流機會，可以讓我們有更多機會和日本好手較量。只是我想兩隊球員仍會以自己的例行賽成績，做為最重要的調整目標。」彭政閔會進入明天公布的名單，也將擔任中職聯隊隊長，他則會利用這段時間調整狀況。

彭政閔今參與球隊練球。（記者黃志源攝）