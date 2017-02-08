HBL》南山女籃主力紛掛傷號 想闖4強希望渺茫

溫思涵。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕南山女籃去年靠著高一「9妞妞」打下第七名的成績，本屆帶著極佳士氣前來參加8強賽，想不到陣中卻不斷出現傷兵，先是黃楷媜確定無緣出賽，如今連過年前受傷的溫思涵恐怕都得放眼下個球季。

黃楷媜先在12強預賽受傷，溫思涵目前則是右膝受傷，菜鳥大前鋒陳靳豫萱同樣掛傷號，箭頭之一的吳明臻昨與普門之戰，也不慎扭傷膝蓋，今日只能勉強上陣，不斷的傷病問題出現，也讓南山元氣大傷。

南山目前在8強戰擊敗過預賽全勝的北一女中，可惜已接連不敵永仁、普門與滬江，欲闖4強恐怕不容易，教練楊淑淨坦言，「8強戰前就已經做好各種準備，想不到我的主力球員接連掛傷號，現在只能努力率隊將比賽打好。」

南山10日開始所面對的球隊皆未開胡，分別是衛冕軍淡水商工、南湖高中與苗栗高商，若想晉級不僅得自助還得靠其他球隊幫忙。

吳明臻（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

黃楷媜。（資料照，記者羅沛德攝）