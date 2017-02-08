棒球無國界 肯亞以前進威廉波特為目標
2017/02/08 21:40
肯亞少棒聯盟，吉力馬札羅明星隊隊員。（取自VOA News）
〔體育中心／綜合報導〕棒球可以被稱為美國的消遣，在拉丁美洲和亞洲部分地區，也受到相當大的歡迎，現在這項運動在另一個大陸——非洲，正慢慢受到重視。
現今肯亞有組織在推廣棒球運動，其中最大的少棒聯盟位在肯亞首都奈洛比郊區，成立至今滿3年，吸引超過50所學校加入，球具則是由美國非營利組織Angels at Bat和American Friends of Kenya捐獻。
少棒聯盟會長喬治（George Mahinda）表示：「除了我們最擅長的田徑項目外，我們需要在運動項目上更多元發展，也期待我們的棒球能在世界上發光。」
肯亞目前沒有球隊參與過世界少棒賽，而吉力馬札羅明星隊也以此為目標，希望能更上層樓。
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