HBL》泰山譚傑龍個人數據技壓吳沛嘉 南山照拿4連勝

南山吳沛嘉在泰山譚傑龍前擺進2分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕國內籃壇最受矚目的兩大長人南山高中吳沛嘉與泰山高中譚傑龍，今日在新莊體育館上演「雙塔對決」三部曲，譚傑龍繳出18分、15籃板勝過吳沛嘉的9分、10籃板，但南山以94：76取勝，拉出4連勝，距離衛冕之路又更近了。

南山隊長李家慷繳出本屆8強賽的新高20分，張鎮衙繳出13分與12籃板，主控陳又瑋拿下14分、9籃板及4助攻，黃建智12分、胡凱翔11分，衛冕軍在第三節更打出29：14攻勢，奠定勝基。

南山主帥許時清認為，譚傑龍進步很多，並強調吳沛嘉與譚傑龍能在同樣的舞台較勁，絕對會讓兩人進步更多。由於泰山日前先傷了韓杰諭、此役尤楚翔左大腿也不適，主帥廖文彬只好讓譚傑龍在場上拚戰38分鐘，他說：「我想測試看看傑龍的能耐到哪裡。」

譚傑龍實際球齡僅2年，上季整體攻守表現仍顯得生疏，他笑說：「我高一的時候就是跑過去、跑回來，搞不太清楚自己要幹嘛！」如今他已漸漸明白自己在場上的任務，並強調未來一定要成為球隊的重心。

南山張鎮衙強攻籃下。（記者林正堃攝）

泰山陳建鴻籃下拼搶籃板球。（記者林正堃攝）

南山吳冠誼上籃得分。（記者林正堃攝）

南山李家慷上籃得分。（記者林正堃攝）

泰山譚傑龍拉桿勾射。（記者林正堃攝）