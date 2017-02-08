NBA》不愧為聯盟「吃T王」表弟用技術犯規改寫這紀錄
2017/02/08 20:45
卡森斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕昨天與公牛一役，「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）連吞2次技術犯規，單季已累積16次技術犯規，根據聯盟規定，他將被禁賽1場，而他也是有史以來，最快累積滿16次技術犯規的球員。
卡森斯昨天在比賽中，因為和公牛助教發生衝突，加上後來又情緒失控，抓狂暴走，各吞下一次技術犯規，本季累積達16次，按照聯盟規定，他將被禁賽一場。
管不住自己脾氣，卡森斯經常被裁判用技術犯規伺候，也讓他球季都還打不到一半，就「犯滿畢業」，他也成為聯盟自2005-2006年球季，執行這項規定以來，最快達到16次技術犯規被禁賽的球員。
而根據《CSN Sports》消息，先前的「紀錄保持人」是老鷹中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），他在2011年球季時，在美國時間3月5日累積滿16次技術犯規遭禁賽。
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